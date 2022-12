Les élèves ont enfin leur piscine

Alors, après deux mois d’ouverture, quel premier bilan peut-on tirer ? Le président de l’intercommunale, Patrick Lecerf (bourgmestre de Hamoir), parle bien de succès mais ne cache pas qu’il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Au niveau pratico-pratique dans un premier temps. "L’organisation des bains scolaires n’est pas simple et demande des adaptations, en termes de déplacement et d’horaire. On doit encore monter en puissance. Car actuellement, l’objectif en nombre de bains n’est pas atteint." Pour rentabiliser le projet, il est aussi question de réfléchir à l’occupation de la piscine pendant les vacances scolaires. L’outil fait également ses maladies de jeunesse. "Au niveau technique, de la machinerie, il y a encore des réglages à faire, de l’apprentissage, du suivi à améliorer. Les sociétés prestataires sont encore à pied d’œuvre pour régler tout ça. La mise en place est en effet colossale. On est dans une période de rodage."

À moyen terme, les défis et enjeux de la piscine sont nombreux, comme un meilleur accueil du public, surtout des accompagnants. "On réfléchit à la faisabilité d’ouvrir une cafétéria, dans la salle Chevalier du collège qui jouxte les gradins. Il faut créer quelque chose de convivial. Pour l’instant, les parents attendent sur des gradins. On va déjà commencer par installer une machine à boissons."

Le parking, actuellement compliqué et mal éclairé aux abords de la piscine, sera lui aussi amélioré, grâce aux travaux de nouvelle gare des bus lancés par le collège Saint-Roch prochainement. "La situation va s’améliorer." Pour contrer la hausse des coûts énergétiques (qui pèse très lourd dans le budget d’une piscine), l’intercommunale a prévu de placer au premier semestre 2023 quelque 250 panneaux photovoltaïques sur le toit du collège Saint-Roch. "Ils alimenteront la piscine mais aussi l’école en partie."

Enfin, le mayeur hamoirien veut aussi insuffler dans l’intercommunale une réflexion participative des différents partenaires et élus locaux. "Ici, l’intercommunale a tout son sens mais il faut en garder la maîtrise, la prendre en main. On veut rendre ses lettres de noblesses à l’intercommunale." Dès 2023, il aimerait mettre en place une structure d’accompagnement de la piscine qui impliquerait les conseillers communaux et qui viendrait en aide sur le plan du soutien, du développement, de la promotion… "Ils pourraient par exemple prendre des initiatives pour organiser des événements à la piscine." En parlant d’événement, le prochain est de taille: les portes ouvertes, ce 7 janvier de 10h à 18h l’accès à la piscine sera gratuit et les clubs seront présents…