Lutte contre les dépôts sauvages: grâce aux caméras, déjà quatre PV dressés

Ferrières met le paquet pour lutter contre les incivilités et particulièrement les dépôts sauvages. Non seulement elle est la seule commune de la zone de police du Condroz à avoir son propre agent constatateur pour ce type d’infraction, mais elle a également acquis trois caméras de surveillance, placées aux endroits problématiques fin août, dans un but dissuasif mais aussi répressif: verbaliser les pollueurs. Après quatre mois, les premiers résultats sont là, concluants. "On a remarqué l’efficacité, se réjouit Frédéric Léonard, le bourgmestre. Nous avons déjà observé une diminution du nombre de dépôts sauvages et nous avons pu pincer plusieurs auteurs. Une caméra est fixe, placée au plus gros point noir de la commune dont je tairai le lieu. Les deux autres sont mobiles et tournent régulièrement sur la commune en fonction des demandes et observations de terrain. Il faut ajouter à ça le travail de notre nouvel agent constatateur, qui est plus visible, plus sur le terrain. Les efforts paient…"