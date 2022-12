Atelier showroom chez la céramiste Isabelle Damsaint

La céramique utilitaire est en effet son travail le plus récent. Elle propose des bols, des gobelets et de la vaisselle. "Ce sont par exemple des assiettes et plats en grès, cuits à haute température, plus solides que la porcelaine. J’ai aussi réalisé une série de bols “pincés”, confectionnés uniquement à la main, sans outil, ce qui laisse des traces d’empreintes dans la terre et donne une forme naturelle, organique." Un émaillage a été réalisé à l’intérieur. La série propose aussi bien des couleurs naturelles que des teintes plus fantaisie. Sans oublier le beurrier breton, en grès, un objet très prisé et tendance depuis quelque temps.

Samedi 17 décembre de 14h à 18h. Sur le Mont 5a à My (Ferrières). Entrée par la cour. Entrée gratuite.