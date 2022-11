Les frelons asiatiques menacent les ruches

C’est pourquoi l’apiculteur et le Domaine ont organisé le 12 novembre dernier une "battue" avec plusieurs bénévoles pour débusquer le "foyer" en vue de le mettre hors d’état de nuire avant qu’il ne libère des centaines de reines fondatrices. L’opération s’est déroulée dans un rayon de 1 km autour du rucher mais les bénévoles sont rentrés bredouille. Pas simple en effet… Certains nids peuvent se percher à une dizaine de mètres de hauteur dans un arbre. "On a tout quadrillé mais c’est chercher une aiguille dans une botte de foin, déplore Didier Brick, qui est aussi président de la fédération liégeoise des apiculteurs. Même si la zone est relativement limitée, le nid peut être partout, jusque dans un pan rocheux…"

Et maintenant ? Des mesures de protection sont mises en place. "Il faut agir dès maintenant car chaque reine fécondée qui aura survécu à l’hiver fondera une nouvelle colonie. Vu la météo clémente, elles risquent de se multiplier facilement. À la fin de la saison prochaine, nos huit ruches pourraient trinquer", poursuit l’apiculteur. Didier Brick va mettre toutes les chances de son côté. "On va utiliser les pièges sélectifs Jabeprode, un système de cônes efficace qui ne capture que le frelon asiatique." En juillet-août, des muselières seront placées à proximité des ruches, de quoi repousser les prédateurs un peu plus loin et éviter le stress des abeilles. "Elles restent en activité. Alors que généralement, à l’approche d’un frelon, elles n’osent plus sortir, même pour se nourrir."

Des balises sur les frelons

Didier Brick souhaite ensuite tester deux nouvelles pistes d’action. La première: la technique de la triangulation. "On s’organise ensemble avec d’autres apiculteurs. On capture quelques frelons asiatiques et on leur colle sur le dos un fil de laine ou une plume qui permet de les suivre plus facilement, jusqu’à leur nid. Mais c’est un travail titanesque…"

Le second système, c’est le "biotracing", qui fait ses preuves en France. Il s’agit d’équiper les frelons d’une micro-puce pour suivre leur trajet de retour vers leur nid. "On peut ainsi les géolocaliser. Mais le matériel est coûteux: on parle d’environ 4 000 € pour le tracker et quelques euros par micro-puces. Il serait toutefois possible de mutualiser l’équipement entre plusieurs apiculteurs. Je lance ainsi la perche aux pouvoirs publics, aux Communes, aux fédérations d’apiculteurs qui pourraient intervenir dans l’acquisition du matériel."

En tant que représentant des apiculteurs de la province, Didier Brick compte informer le mieux possible ses pairs et faire du lobbying partout où c’est possible.

"La province de Liège était assez épargnée jusqu’ici mais la situation devient inquiétante. Ce sont d’abord les plus petits ruchers et les colonies les plus faibles qui risquent de disparaître." Une tuile de plus pour nos abeilles, déjà fragilisées par des maladies et les pesticides.