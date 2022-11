"Les GAL doivent déposer leur dossier pour le programme européen Leader 2023-2027 et dans ce cadre, le SPW a envoyé un courrier à toutes les Communes. Hamoir et Ferrières ont été sensibilisées et ont proposé de nous rejoindre, indique Jean-François Pêcheur, directeur du GAL. Hamoir termine son PCDR (Programme de développement rural) et ne compte pas en relancer un. La Commune avait de l’énergie à insuffler dans d’autres projets de développement. Ferrières s’est rapidement montrée intéressée aussi. Son projet de piscine transcommunale est un bel exemple de la dynamique en cours dans le Condroz. Je suis allé présenter notre GAL aux deux collèges et tout s’est très vite concrétisé. Il s’agit de deux Communes qui ont un profil similaire aux autres, celui du plateau condrusien, un territoire rural, composé de commerces de moyenne taille et au tissu industriel peu développé."

Hamoir a déjà validé son adhésion lors du dernier conseil communal, Ferrières fera de même fin du mois. Leur arrivée dans le GAL implique une participation financière au prorata du nombre d’habitants. "90% des projets réalisés sur les cinq ans sont subsidiés par l’Europe, 10% sont à charge des pouvoirs locaux, au prorata du nombre d’habitants. Cela représente une somme qui tourne aux alentours de 5 000 € par Commune, ce qui n’est pas grand-chose au final", poursuit le directeur.

Le territoire du GAL Condruses compte donc désormais neuf communes qui totalisent un peu plus de 39 000 habitants sur 385 km². "La taille critique pour un GAL est de 80 000 habitants. On a encore de la marge et, à terme, d’autres Communes intéressées pourraient encore nous rejoindre."

Ensemble, les neuf partenaires vont devoir élaborer une stratégie de développement local de leur territoire, pour les cinq ans à venir (2023-2027). "Il s’agira pour notre GAL du troisième programme, le premier date de 2007", rappelle Jean-François Pêcheur. Les thèmes qui ont été mis en avant ces dernières années sont au nombre de 8: le bien vieillir, le logement, la mobilité, l’économie, l’énergie, l’environnement, l’agroforesterie et l’alimentation. Huit priorités qui ont mené à de nombreux projets concrets comme des repas scolaires bio et locaux, des triporteurs pour balader les aînés, le soutien à un bus Express entre Marche et Liège ou encore la création d’une coopérative alimentaire Point ferme… "Le programme suivant ne doit pas être un copier-coller. Les priorités doivent évoluer en fonction du contexte. De nouvelles préoccupations se dégagent: le changement climatique, l’économie circulaire, la précarité, la numérisation… Il faut tout remettre sur la table et recibler les priorités."

Des réunions publiques pour identifier les enjeux

Et c’est avec l’aide des gens, des citoyens, des acteurs de terrain que le GAL veut lancer ce travail colossal. Ainsi, ce 21 novembre à 19 h 30 à la salle aux Oies à Ouffet, il organise une grande réunion publique pour identifier les enjeux. Elle est ouverte à tous les habitants, associations, entreprises, agriculteurs, élus, membres de commission consultative, du territoire ou actives sur ce territoire. "Nous allons présenter le diagnostic du territoire et demander aux personnes de nous dire quels thèmes, quels enjeux leur semblent essentiels. Sur quoi doit-on mettre l’accent ? Quels sont les problèmes à résoudre pour améliorer la qualité de vie et l’attractivité du territoire ? On espère avoir un maximum de profils différents dans les participants pour être le plus représentatif."

Sur base de ces enjeux, des priorités seront définies, qui déboucheront sur une stratégie, des objectifs et, enfin, des actions concrètes. "On prévoit encore des réunions citoyennes dans la foulée du 21 novembre." Le dossier de candidature doit être rentré pour le 21 avril 2023.