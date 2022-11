Les élèves ont testé la nouvelle piscine

C’était le jour J pour les élèves de la 3e D du collège Saint-Roch, de Ferrières. Hier, ils allaient tester la piscine flambant neuve de Ferrières. Leur professeur d’éducation physique, Nicolas Woska, partageait l’effervescence du moment. "Je m’occupe des jeunes de la 1re à la 3e générale. Ils sont tous impatients et enthousiastes. C’est un bel outil, la piscine est magnifique, cela fait plaisir. La natation est une activité hyper intéressante, non seulement pour les cursus scolaires mais aussi dans la vie de tous les jours. C’est indispensable pour sa propre vie, pour partir en vacances avec les copains, ou pouvoir aider quelqu’un qui tombe dans l’eau." Les jeunes qui sont scolarisés au collège viennent souvent d’écoles des environs qui utilisaient la piscine. La première séance terminée, les élèves étaient contents, ils avaient le sourire, mais ils ont trouvé que la pratique de la natation était un peu plus dure que dans leur souvenir.