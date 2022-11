La piscine de Ferrières: plongée dans 60 ans d’histoire

Avec les sangsues !

"Quand je suis arrivé au collège, en 1962, il n’y avait aucun endroit où nager si ce n’est un étang situé plus bas que le terrain de football. On quittait le collège avec un essuie sur le dos pour nager dans une eau vaseuse où se trouvaient des sangsues…"

C’est en 1963 qu’est apparue la première grande pièce d’eau à l’endroit du bassin actuel. Il s’agissait d’une piscine extérieure, non chauffée. "J’ai le souvenir qu’elle était très froide. On y voyait parfois des grenouilles et même des rats." Et elle a servi parfois de manière inattendue, notamment lors des deux incendies qui ont touché le collège en 1964.

En effet, le 7 mai, alors que l’école brûlait, toute la piscine fut vidée par les pompiers pour circonscrire le brasier. La cuisine et le réfectoire avaient été détruits. "L’armée avait installé des tentes autour de la piscine et sur l’emplacement du hall omnisports qui n’existait pas encore", détaille Jean-Marie Geradin. Six mois plus tard, le 28 septembre, un second incendie est survenu. Et la piscine fut à nouveau vidée.

L’eau de la piscine pour éteindre deux incendies

C’est en 1972, nouveau tournant pour la piscine, que les travaux de couverture du bassin ont débuté. Elle a été inaugurée un an plus tard, en 1973. Rapidement, en plus des étudiants du collège, elle a accueilli les élèves des écoles primaires avoisinantes. Elle a été aussi fréquentée par des clubs de natation et de plongée. Mais jamais directement ouverte au public.

Entre 1980 et 2007, la piscine est devenue le lieu d’un événement sportif qui a marqué des générations d’élèves: les 24 heures de natation. "Il y a eu 27 éditions, note le président. Les élèves de 5e et rhétos formaient quatre équipes auxquelles s’ajoutaient les élèves des autres années."

Fermeture en 2017

Puis l’outil s’est dégradé petit à petit et en 2017, compte tenu de la vétusté et des problèmes de sécurité, le PO de Saint-Roch a dû pendre la décision de fermer la piscine. Il aura fallu cinq ans pour concrétiser le projet de rénovation, via un partenariat public-privé entre six communes et le collège.

"C’est l’aboutissement d’un long travail, explique celui qui a passé de nombreuses heures sur ce dossier. Le Covid et la guerre en Ukraine n’ont pas facilité les choses mais nous y sommes arrivés. Et quand je vois cette piscine, j’ai bien envie de recommencer ma scolarité à Saint-Roch…"