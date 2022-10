Didier Delmotte continuera à défendre les agriculteurs mais autrement

L’heure de la retraite n’a pas encore sonné mais Didier Delmotte ne sera plus président de la section régionale de la FWA (Fédération wallonne de l’agriculture) le 9 novembre. "Cela fait 40 ans que je milite au sein du syndicat agricole. J’ai commencé par les JAP en 1982, confie l’agriculteur de Ville. La plupart des anciens avec qui j’ai commencé sont retraités et j’estime qu’il faut laisser la place aux jeunes." Et pourtant, même si le métier a évolué, même si le contexte est différent, il pense que la base du combat syndical est identique: "C’est à nous, les professionnels de l’agriculture, à donner l’impulsions aux administratifs afin de faire changer les règlements et les lois…" C’est que, en 40 ans, le métier a bien changé avec des aspects positifs et d’autres qui le sont moins: "Les machines ont facilité la tâche, reconnaît Didier Delmotte. Mais pour amortir le matériel, on a dû se mettre en coopérative. On a moins de souplesse aussi de la part des banques. Un autre aspect négatif, c’est tout le côté administratif. C’est devenu un cauchemar. Il y a aussi un manque de respect de ce côté-là. Quand vous demandez un renseignement à une administration, il faut 4 mois pour avoir une réponse mais, dans le sens inverse, il faut leur répondre dans la semaine…"