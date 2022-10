Albert Vandervelden, décédé, a fait du château de Fanson un musée du patrimoine liégeois

Passionné d’art et d’antiquités, il avait fait du château ferrusien un petit joyau en le restaurant complètement et en y installant son "musée" personnel: argenteries, tableaux, gravures, reliures, sculptures, meubles… "C’est devenu une bâtisse splendide, insiste le mayeur. Il a investi beaucoup d’argent. C’était vraiment sa passion, son dada."

Et le collectionneur avait à cœur de garantir la survie de cet écrin. Il y a quelques années, il avait mis sur pied une Fondation dont la mission est non seulement d’entretenir et de restaurer le château mais aussi d’y faire rayonner l’histoire de la principauté de Liège. Les collections de la Fondation regorgent de trésors réalisés par les plus grands orfèvres, ébénistes, peintres et sculpteurs liégeois, du Moyen Âge à nos jours. S’il voulait faire de son château le haut-lieu du patrimoine liégeois, l’endroit n’a pourtant jamais été ouvert au grand public. "Non, le domaine n’était pas visitable, note le mayeur. Et il n’y tenait pas, même pour des événements ponctuels. Il avait été victime de plusieurs cambriolages et aimait rester discret. Il ne voulait pas non plus que ses bois soient accessibles aux promeneurs. Il était attaché à sa tranquillité, à rester dans l’ombre."

Le domaine, isolé, entouré de zones boisées, peu visible, se prêtait finalement bien à ce désir de vivre loin des regards indiscrets. "On peut deviner le château depuis la grille mais il est impossible de l’approcher ou de l’apercevoir au détour d’une promenade ou d’un sentier. Un important dispositif de surveillance et de caméras est d’ailleurs installé." Mais le collectionneur ne vivait pas reclus pour autant dans ses murs. "Le château était régulièrement le lieu de grandes réceptions somptueuses réunissant des personnalités de l’art, du show-biz, de la politique, des amis prestigieux. C’est un endroit qui vivait." Avec sa galerie la "Mésangère", située dans le cœur historique de la Principauté de Liège, Albert Vandervelden a participé aux plus grandes foires internationales d’art et d’antiquités du monde (la TEFAF à Maastricht, la Biennale de Paris, la BRAFA à Bruxelles). Par son choix pointu d’objets et de leur agencement audacieux, il a su séduire une clientèle internationale de grande qualité, tant privée qu’institutionnelle. "Ferrières perd une personnalité peu connue de ses habitants mais déterminante pour le patrimoine local et même au-delà", assure Frédéric Léonard. Comme le défunt le souhaitait, et signe de son attachement au domaine, sa dépouille sera inhumée dans la crypte du château.