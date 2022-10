Plongeon dans le passé pour les anciens élèves

Un retour émouvant pour certains. Quarante ans plus tard, Baudouin, Marc, Bernard, Christophe, Jacques, Robin et Jean-Louis se retrouvent à la même table de la cafétéria. Pour échanger souvenirs et anecdotes. "Heureusement, le menu a changé. Je me souviens que le lundi, c’était du poisson et le jeudi, souvent, du lapin. Je détestais ça. D’ailleurs, depuis, je ne sais plus en manger", se remémore l’un d’eux en souriant. Et parmi la bande de diplômés, une tête connue, celle de Marc Tarabella. "Le collège de Saint-Roch organise tous les millésimes et j’ai été chargé, cette année, de réunir la promotion de 82. À l’époque nous étions 36 à être sortis et aujourd’hui nous nous retrouvons à 17, confie le bourgmestre anthisnois. De temps en temps, on se croise par hasard mais c’est toujours agréable de se retrouver ici."

L’occasion était belle pour échanger et rappeler les jours heureux des anciens écoliers. On dit que le temps emporte les souvenirs mais pas tous, visiblement. Au moment de la photo de classe, on pointe du doigt l’endroit de l’ancien potager aujourd’hui reconverti en terrain de beach-volley, les chambres de l’internat abandonnées depuis 2000, la cour de l’école sans les Marronniers, l’ancien emplacement de l’église, aujourd’hui démolie, et le chemin passant à travers bois pour aller jusqu’au café. Certains s’en rappellent, d’autres un peu moins… "Je ne faisais pas partie de cette bande-là. Moi je jouais au football surtout, reprend Marc Tarabella avec son air rieur. L’époque était différente. Au début c’était dur, c’est vrai. En internat, à 12 ans, avec un enseignement et une discipline stricts, les trois premiers mois n’ont pas été simples. Mais aujourd’hui on ne garde que les bons moments. Je me souviens de Saint-Roch comme une belle aventure."

À la table de la promotion 2012, l’engouement est le même. À la différence que la table est plus féminine. Au collège de Ferrières, la mixité apparaît en 1985. Maxime, Clara, Marie et Nicolas se retrouvent dix ans après avoir quitté les bancs de l’école. "On a gardé des contacts avec certains mais pas avec tous donc c’est agréable de se retrouver. Les châssis ont changé mais l’odeur pas ", rigole Maxime Maréschal, aujourd’hui expatrié à Bruxelles.

"On regarde qui a le plus vieilli, embraye Clara François. On évoque surtout les bons souvenirs comme notre voyage rétho ou les 24 h natation que l’école n’organise malheureusement plus." Après 10, 20, 30, 40, 50 ou même 60 ans, le sentiment de ces anciens camarades n’a pas changé. Quelques rides au front et aux coins des yeux pour montrer les souvenirs que la vie laisse. Une journée nostalgique à souhait ponctuée par les moments de rire et rythmée par des cœurs qui se voulaient bavards. "Souvenirs, souvenirs, vous resterez mes copains."