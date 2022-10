Ferrières: il parcourt 450 km à vélo pour la bonne cause

Via une opération de parrainage, il a récolté 2 840 € qu’il va verser prochainement aux deux bénéficiaires. "Je suis parti les 3, 4 et 5 octobre, raconte-t-il. J’ai démarré de chez moi, à Sy. Le premier jour, j’ai roulé vers Wavre, Waterloo, Nivelles. Le deuxième jour, La Louvière, Binche, Wellin et le troisième, la région de Bastogne avant de remonter chez moi. J’ai logé dans des gîtes sur place. J’étais sur ma selle entre 8 et 10 heures par jour. Musculairement, je n’ai pas eu trop de problème, malgré une tendinite au genou. Mais j’ai pris sur moi. Au final, je suis super-content car il pouvait m’arriver mille couacs. Et en plus, coup de chance, il a fait beau. C’était une super-expérience."

Au départ, c’est pour ses 30 ans que le Ferrusien, brancardier au CHU de Liège, s’était lancé ce défi sportif. "À la base, je suis footballeur mais à cause de problèmes de genoux, j’ai dû arrêter. Je me suis mis au vélo de route. J’avais envie de faire un petit exploit. Je me suis dit “Pourquoi pas le coupler avec un projet caritatif ?”" Vincent Grun a choisi deux ASBL qui lui tiennent à cœur. "“Rêves d’enfants”, je la connais via un collègue brancardier qui s’y implique. Elle égaye le quotidien des enfants hospitalisés." Il aidera aussi une fondation contre le cancer du côlon. "Elle me parle tout particulièrement, mes parents ayant été directement touchés."