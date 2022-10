Le conservateur du Musée de la vie rurale est décédé

C’était un homme discret, qui œuvrait dans l’ombre. Il a pourtant permis de maintenir et de développer le petit Musée de la vie rural de Xhoris, né il y a 47 ans. Il en était le conservateur depuis dix ans. Jean-Marie Tavier, né Xhoris où il a vécu toute sa vie, est décédé à l’âge de 75 ans. Il était un des membres les plus actifs du comité culturel qui gère le lieu. Cet informaticien, qui n’avait ni femme ni enfant, était déjà bien impliqué dans sa commune via le comité Xhorizons dont l’objectif est la mise en valeur du village. Mais c’est à sa pension que sa passion pour l’histoire locale l’a poussé à rejoindre l’équipe du musée, "C’était il y a 13 ans, se souvient son ami Gilbert Bletard, secrétaire du comité. Il a débord été membre actif puis conservateur et il s’est jeté à corps perdu dans cette mission, avec beaucoup de ténacité et de rigueur. Il a largement fait évoluer ce musée dont l’objectif est de parler de la vie d’autrefois dans tous ses aspects: métiers, cordonnerie, barbier, outils, ferme, chasse…" Passionné, Jean-Marie Tavier a réalisé de nombreuses recherches historiques, il courait aussi les brocantes, chinait dès qu’il le pouvait pour compléter les collections. "Il avait de l’or dans les mains et il pouvait tout réparer. Il y passait beaucoup de temps." C’est lui aussi qui a répertorié, classé, inventorié tous les objets et qui a réorganisé la scénographie par thématique. "Il a vraiment amélioré le musée." Il entretenait aussi des contacts avec les autres musées et institution. "Il a aussi traduit les panneaux en néerlandais et en wallon et réaliser le contenu des fascicules de guide." Il tenait l’accueil et pour les visiteurs, le visage du musée, c’était Jean-Marie. "Il était le point de contact. Mais il restait assez discret, n’aimait pas se mettre en avant." Les membres du comité culturel étant sa dernière famille, ils l’ont accompagné jusque dans les derniers moments de sa maladie. "Il espérait pouvoir vivre les 50 ans du musée mais il est parti plus tôt." Le Xhorisien, organisé et méthodique, avait toutefois pris les devants en cherchant une personne pour assurer sa succession. "Il cherchait quelqu’un de la commune, qui avait une connaissance en histoire. Il avait lancé plusieurs contacts. Et il avait trouvé." Tout prochainement, c’est ainsi Dominique Lecoq-Toussaint, Ferrusienne, diplômée universitaire en histoire de l’art et professeur de langue, qui reprend le flambeau. "Elle a été préparée, épaulée par Jean-Marie ces derniers mois", conclut le secrétaire.