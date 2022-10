La majorité souhaitait passer un contrat de gestion avec l’AIS (Agence immobilière sociale), ce qui n’a pas plu à certains membres de l’opposition, qui estimaient que la Commune n’avait pas à déléguer cette tâche, pour 15% maximum du prix de la location. "Au niveau du coût, ce n’est pas très clair, ça me paraît cher et très flou… 15%, ça fait une certaine somme chaque année", a souligné Didier Delmotte. "C’est une maison entièrement subsidiée, qui va rapporter 350 € par mois et le loyer est garanti grâce à l’AIS. Et il y a des avantages à travailler avec eux", a rétorqué la majorité

Pour rappel, à la suite de la catastrophe de 2021, la Région wallonne avait octroyé un subside de 202 000 € à la Commune qui pouvait être affecté soit à des travaux de remise en état de bâtiments, soit à l’achat de bâtiments. Des travaux de remise en état avaient déjà été réalisés, notamment rue du Ravet. Il restait donc une enveloppe de près de 167 000 € à dépenser. Et le choix s’était porté sur un bâtiment de deux personnes composé d’une chambre, avec possibilité d’agrandissement au grenier, rue de Cleurie n° 3C, à Xhoris.

Aucun sinistré ferrusien n’a besoin d’un logement actuellement. Collaborer avec l’AIS permettra ainsi d’accéder au réseau de l’agence immobilière pour trouver un locataire dans le besoin, a encore pointé la majorité. Les Communes de l’Ourthe-Amblève ont par ailleurs l’habitude de travailler avec l’AIS. Lors du conseil communal, le point a été accepté, moins deux abstentions d’Envie Commune.