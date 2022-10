Les créations artisanales et végétales de Laurie-Anne à Ferrières

Depuis quelques mois, en plus de son métier de photographe, la jeune Xhorisienne propose donc ses créations artisanales en édition limitée, qu’elle vend en ligne sur son site internet, via des points de dépôt et sur les marchés de la région. Elle propose une large gamme en textile: sacoches, recouvre-livres, pochettes, lingettes, bavoirs, chouchous, bouillottes sèches, pochettes à tartines… La jeune femme a aussi développé la technique des fleurs séchées qu’elle encadre ou intègre dans ses objets déco. Elle a par ailleurs été repérée par la fleuriste de Xhoris, Regain atelier, avec qui elle collabore désormais pour sa collection de fleurs séchées.

Cyanotype, impression artisanale

Son métier de photographe l’a aussi poussée à explorer le cyanotype, un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage bleu de Prusse, bleu cyan. "C’est une technique ancienne inventée par des botanistes, avant même la photographie, pour marquer l’empreinte des végétaux et les répertorier. Je pars d’un négatif ou d’une feuille séchés. Par réaction de deux produits chimiques, et au terme d’un long processus artisanal, les formes se révèlent. En fait, c’est une vraie impression à la main. L’effet est très joli. On brouille les pistes."

Dans toutes ses créations, deux fils rouge se dégagent: le végétal (elle raffole des hortensias, des œillets et des fougères) qu’on retrouve partout, dans ses tissus, ses tirages photos, ses cyanotypes, ses compositions florales, ses broderies ; et la Polynésie française où elle a vécu une partie de son enfance. "Ma sœur y est retournée définitivement et je lui rends visite quand c’est possible. C’est un territoire très marquant dont l’ambiance exotique m’a façonnée. On la retrouve dans mes tissus très colorés, à grosses fleurs." Elle a d’ailleurs ses filons pour faire revenir du textile de là-bas et elle ne se lasse pas de les utiliser. "C’est un peu ma patte. On n’en trouve pas ailleurs"

Son projet mise en tout cas sur l’artisanat et le circuit court, de la création à la vente, en passant par la promotion. "Je gère tout moi-même: mon site internet, les shootings photo, les réseaux sociaux, la vente en ligne, les marchés, les collaborations, la comptabilité…" Avec la satisfaction de maîtriser tous les aspects, d’être totalement autonome, la satisfaction aussi de constater que les gens accrochent, que son travail plaît. "Mes clients sont de toutes les générations et aussi bien des hommes que des femmes." De quoi la pousser à franchir d’autres étapes… "Ce serait extra, un jour, d’avoir mon atelier-boutique !"

Page Facebook: Les Fleurs de Madeleine. E-shop: www.lesfleursdemadeleine.com