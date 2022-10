Un vide-dressing femme pour la bonne cause

En 2020, leur vide-dressing avait cartonné à Hamoir. Voilà pourquoi, maintenant que le Covid s’est éclipsé, les 15 filles du Ladie’s Circle de Liège, service club, remettent le couvert, cette fois à Ferrières, au cercle Sainte-Jeanne, ce dimanche. "Ce sont 30 stands qui proposeront des habits et des accessoires uniquement pour les femmes, détaille la trésorière, Alice Kauffman. Ce n’est pas un concept courant dans la région." Le Ladie’s Circle est un service club qui récolte des fonds pour soutenir des associations qui défendent les femmes et les enfants. Les bénéfices du vide-dressing seront reversés à l’ASBL Les Chanterelles à Seraing qui encadre des familles d’accueil pour enfants placés, ainsi qu’à l’ASBL "Rêve d’enfants" qui égaye le séjour des enfants hospitalisés au CHU de Liège et à l’hôpital des Bruyères. "Récemment, on a lancé un concept de chasuble floquée avec des super-héros, pour adoucir le quotidien des enfants." Les organisatrices espèrent avoir du monde et se réjouissent d’apporter leur pierre à l’édifice. "Les rentrées viendront des stands, du bar et de la petite restauration qu’on prépare nous-mêmes. Une tirelire sera également placée pour ceux qui voudraient donner davantage. Ce sera aussi l’occasion, sur place, de parler des deux associations, de sensibiliser le public", conclut la trésorière.