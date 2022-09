La piscine de Ferrières va coûter 800 000 € en plus

"La bonne nouvelle, c’est que les travaux de la piscine sont bien avancés et ne souffrent d’aucun retard important, malgré les problèmes liés aux fournitures, l’inauguration aura bien lieu début du mois de novembre, a pointé le bourgmestre Frédéric Léonard lors du conseil communal de jeudi soir. La mauvaise nouvelle, c’est ce surcoût, non pas dû à des erreurs, mais lié à l’augmentation des prix des matériaux, qui avoisine les 800 000 € après révision."

Le plan financier devrait être présenté prochainement lors de l’assemblée générale "mais il va falloir y faire face et lécher ses plaies", a encore averti le bourgmestre avant de préciser l’une des causes du problème: "Le système de cogénération du chauffage, qui fonctionne au gaz. À l’époque où on a lancé le dossier, il y a environ quatre ans, personne n’aurait pu imaginer que les prix allaient exploser de cette manière." Une alternative supplémentaire est prévue: l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de Saint-Roch pour un budget de 100 000 € et qui sera englobé dans le prêt Belfius. Cela sera-t-il suffisant pour amortir le choc ? Rien n’est moins sûr. Le prix de cette nouvelle piscine, qui doit accueillir des enfants provenant des communes partenaires, passera ainsi de 3,5 millions d’euros à 4,3 millions !

Quelques précisions ont par ailleurs été apportées quant aux modalités d’accès à la nouvelle structure. Le prix du bain sera ainsi fixé à 5 € pour les écoles, selon le plan financier qui sera présenté à l’AG. "Il faut savoir qu’une commune supplémentaire est venue s’ajouter: celle de Manhay, a encore indiqué le maïeur. La piscine est bien remplie en termes d’occupation, par des écoles mais aussi des associations et des ASBL qui se sont portées candidates."

Trois plages horaires, sans guichet, sont également prévues pour le public via un abonnement fixé à 100 € l’année.