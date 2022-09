À la recherche de fontainiers

Ce métier, comme beaucoup d’autres dans le secteur de la construction, est en pénurie. Et il l’est d’autant plus qu’aucune école ne dispense des cours spécifiques. Alors, pour trouver les perles rares, le Forem lance une formation sur mesure en partenariat avec la SWDE et la société Tegec. Basé à Alleur, ce sous-traitant qui emploie quelque 140 personnes, intervient sur de nombreux chantiers en province de Liège. Comme c’est le cas actuellement à Werbormont, où des équipes procèdent durant trois mois au remplacement d’une conduite.

Concrètement, si vous êtes intéressés par le métier de fontainier, il vous suffit de vous inscrire, via le site internet du Forem ou de Tegec, à la séance d’informations qui se tiendra le 7 octobre au Centre de compétence Forem Polygone de l’Eau à Verviers. La formation proprement dite, réservée à une vingtaine de candidats, se déroulera, elle, du 27 février au 19 mai. "Les personnes qui termineront avec succès leur formation auront au minimum 80% de chances de décrocher un CDI", assure Antoine Lacroix, administrateur-délégué de Tegec.