Si certains porteurs de projet abandonnent leurs intentions après quelques mois, ou années, d’autres prolongent l’aventure, en volant de leurs propres ailes. C’est le cas d’Audrey Wyns (27 ans), créatrice des Millefeuilles. Après avoir profité d’un terrain pendant près de quatre ans à Strée, la jeune dame a décidé en juin dernier de développer son jardin médicinal sur un terrain proche de son domicile à Xhoris. "J’ai toujours ressenti le besoin d’être en contact avec les plantes, rappelle-t-elle. Je cultive en permaculture de la verveine, de la sauge, du shiso, de la lavande, du romarin… Parallèlement, je pratique beaucoup la cueillette sauvage (tilleul, noisetier, aubépine, ortie, reine-des-prés, sureau…)."

Titulaire d’une formation certifiée en herboristerie, Audrey Wyns réalise des tisanes, des cosmétiques naturels ou encore des hydrolats et des eaux florales. "Une fois récoltées, les plantes qui serviront à préparer les tisanes sont transportées vers l’atelier et ensuite installées dans un séchoir artisanal en bois non traité où la température et l’humidité sont contrôlées, précise-t-elle. Chaque jour, j’y vérifie l’état de séchage des plantes. D’une part pour empêcher qu’elles ne sèchent trop (ce qui en diminuerait la qualité) et, d’autre part, pour vérifier que l’humidité n’y soit trop importante. Vient ensuite le temps de l’émondage, qui consiste à séparer chaque feuille de la tige à la main. Cette dernière étape fastidieuse requiert beaucoup de patience et de délicatesse pour ne pas abîmer les plantes et ainsi conserver leurs précieux principes actifs. Le fait d’émonder à la main et non à l’aide d’un tamis (ce qui broie en quelque sorte la plante) me permet d’offrir des plantes les plus entières possibles, gage de qualité."

Ses produits, Audrey Wyns, qui dispense aussi divers stages et formations (herboristerie, gemmothérapie), les propose au public via son site internet ou via des magasins spécialisés (Wattitude, En fait c’est simple et Georgette à Liège, Brut et Bon à Aywaille…). "De ma passion, j’ai fait mon métier", conclut la jeune dame, avec le sourire.

https://lesmillefeuilles.be