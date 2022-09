Les élus communaux ferrusiens ont accordé leur violon ce jeudi 1er septembre au soir concernant l’achat d’une maison à destination de personnes sinistrées par les inondations survenues lors du mois de juillet 2021.

À la suite de la catastrophe, la Région wallonne avait octroyé un subside de 202000 € à la Commune et qui pouvait être affecté soit à des travaux de remise en état de bâtiments soit à l’achat de bâtiments, à condition que ceux-ci soient accessibles de suite à des personnes sinistrées, qu’il n’y ait pas de travaux à effectuer et que les nouveaux biens ne se situent pas en zone inondable. Des travaux de remise en état avaient déjà été réalisés notamment rue du Ravet, des travaux en grande partie financés par l’assurance et complétés grâce à une partie de cette subvention.

Il restait donc une enveloppe d’à peu près 167000 € disponible et à dépenser. Le bourgmestre, Frédéric Léonard, a ainsi annoncé aux conseillers que la Commune avait fait le choix d’acquérir un bâtiment de deux personnes et composé d’une chambre, avec possibilité d’agrandissement au grenier, rue de Cleurie n°3C, à Xhoris. " Nous trouvions un petit peu bête de ne pas acheter de bâtiment grâce au reste de cette subvention", a commenté le bourgmestre lors du conseil communal.

Une fois qu’il n’y aura plus aucune personne sinistrée à l’intérieur, la Commune aura l’obligation de conserver ledit bâtiment dans son giron. Le champ des possibles est vaste, l’endroit pourrait être repris comme logement social ou être directement géré par la Commune. Les frais d’enregistrement, réduits, auprès du notaire sont à charge de la Commune. Au total, la maison coûte la somme de 172000 € et le bien est estimé à 169000 €. La plupart des sinistrés ferrusiens ayant retrouvé un logement, il est possible que ce soient des habitants provenant hors de l’entité qui en bénéficient. Le point a été validé à l’unanimité par les élus.