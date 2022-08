Les ouvriers sont encore à la tâche. Les enseignants préparent leurs classes, leurs cours. Il reste encore mille et une petites choses à faire pour que le bâtiment soit nickel. Le directeur, lui, n’a toujours pas de porte à son bureau. Mais peu importe, Dominique Morelle est tout excité à l’idée d’accueillir dès lundi les 190 petits élèves dans leur nouvelle école. Cette école de Bosson, à Werbomont, les Ferrusiens en parlent depuis longtemps. L’ancien bâtiment était vétuste et plus du tout adapté aux besoins d’un enseignement moderne.

"Depuis des années, on avait des conteneurs dans la cour de récréation, c’était inconfortable", explique le bourgmestre, Fred Léonard. Qui se souvient que du temps de son papa bourgmestre, en 1976, on évoquait déjà l’avenir de l’école de Bosson. Un premier projet, non pas sous la dernière législature mais encore sous la précédente, prévoyait la transformation de l’ancienne école. La nouvelle équipe à la tête de la Commune a cependant revu les plans et a opté pour une nouvelle école."Avec l’école de Xhoris transformée, on avait eu pas mal de soucis", se souvient Fred Léonard. Et puis, agrandir l’école de Bosson, l’adapter aux besoins d’aujourd’hui aurait été coûteux. Trop coûteux."De plus, il aurait fallu loger les enfants ailleurs le temps des travaux."

Mais là, le rêve ferrusien est devenu réalité. La nouvelle école de Bosson accueillera pour la première fois ses élèves lundi matin. Une nouvelle construction qui s’est élevée à quelques pas de l’ancienne école et qui répond à toutes les demandes du directeur et de ses enseignants, mais aussi à l’augmentation du nombre d’enfants constant depuis 2000."Ça, c’est grâce à la qualité de notre enseignement", commente le directeur, plutôt fier de son équipe. Fier, il l’est aussi de la nouvelle infrastructure dont toute l’équipe éducative a suivi la préparation puis la réalisation.

Des classes modulables

L’école a été construite en croix, avec une partie pédagogique, une partie plus administrative avec le réfectoire."On a quatre classes maternelles (dont une classe accueil) et cinq primaires. Les 5eet 6esont dans une même classe. Mais on s’attend à devoir les diviser."Espace pour l’accueil scolaire du matin et du soir, coin dodo pour les tout-petits, trois classes maternelles en enfilade ( "pour favoriser l’enseignement transversal") et une classe de 1reprimaire contiguë car"dès Pâques, les échanges sont réguliers": tout a été bien pensé, comme ces classes modulables par des cloisons mobiles ou encore des interclasses et un coin lecture. Vestiaires et casiers pour les enfants des maternelles et des primaires mais aussi salle des profs, toilettes pour les écoliers mais aussi pour les professeurs ( "c’est la première fois qu’ils en auront"), salle de réunion, vestiaires garçons et filles avec douches: l’école est juste top."C’est une super école, commente le directeur.J’en ai visité beaucoup. Celle-ci est top. Elle donne envie de beaucoup l’animer. On est tous impatients."