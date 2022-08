Pour le début des balades, le rendez-vous était fixé place de Chablis. Commence alors une promenade bucolique de six kilomètres dans les prés et bois autour du village, pour découvrir les groupes mystères. Guilt, Nicolas Michaux And The Soldiers Of Love et Stacesont se produisent sur de superbes scènes avec tente berbère, couverture de scène en palettes faite maison, chapiteaux cosy avec bancs en bois pour les auditeurs, toilettes sèches et eau gratuite, stands de produits de bouche locaux et artisanaux, tout cela dans des décors naturels. Et le concept plaît autant aux musiciens qu’aux spectateurs."Écouter de la musique dans la nature est une magnifique manière de passer son samedi après-midi. Et pour nous, jouer dans un tel cadre est grisant, raconte l’artiste Nicolas Michaux.

Lydia, de Ferrières, est venue avec une amie, Françoise Kersten (de My). Ayant fait partie de l’organisation du festival à ses débuts, elle vient chaque année. " Se balader dans la nature, découvrir des groupes de musique, retrouver des amis dans des conditions si agréables est génial", dit-elle. Son amie Françoise renchérit: "Nous découvrons des coins inconnus. Voir les enfants danser près de la scène, séduits par la musique, est magique. J’ai l’impression de remonter le temps. C’est une ambiance champêtre comme on n’en voit plus beaucoup."

Plus de 1 700 participants aux balades découvertes

Fidèle au poste pour soutenir son mari, Manu, la femme de Jérôme Grosjean, président du Bucolique, nous donne son point de vue."Ayant aussi été membre du comité,je sais comment l’événement est prenant et motivant. C’est un travail d’équipe, riche en émotions, qui permet d’offrir au public une expérience à part. Ce festival reflète profondément ce qu’ils sont et ce qu’ils aiment. L’équipe a réussi à allier les côtés social, rural et musical. Être couché ou assis dans l’herbe à écouter de la musique, sans risque de se faire bousculer, avoir le temps de faire un bout de chemin et papoter avec ses amis, déguster une bière ou, pourquoi pas, une glace… Des plaisirs simples dont il faut pouvoir profiter. Et c’est un vrai luxe."

Et le président du comité organisateur, Jérôme Grosjean, le dit,"le concept plaît. Plus de 1 700 personnes ont participé aux balades découvertes musicales, dont 300 enfants. Désormais, nous associons aussi des artistes plasticiens à l’événement."

Un public chaleureux et familial était présent pour les deux soirées sur la place. La fête s’est terminée en apothéose avec le groupe, très attendu, Girls in Hawaii.