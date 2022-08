Cramignon à Xhoris: les spaghetti de Michèle deviennent aussi une tradition (+ photos)

Dix nouvelles recrues du comité ont aussi été baptisées, dont Simon Léonard (19 ans)."Tout le monde a été super accueillant avec moi. C’est gai de pouvoir rendre au village un peu de ce qu’il a donné", s’exclame-t-il. Tamara Sougnez, membre du comité depuis 10 ans, renchérit:"Il y a toujours une très bonne ambiance. Je trouve fantastique que les Xhorisiens ouvrent leur porte pour nous accueillir et offrent une pièce pour les jeunes."

Le cortège s’est une nouvelle fois arrêté chez Michèle Colard, institutrice retraitée. Xhorisienne depuis 45 ans, elle a toujours participé aux festivités. Et depuis plus d’une dizaine d’années, d’énormes marmites de spaghettis attendent les convives.

"Il y a 15 ans je mangeais des pâtes avec mon mari dans la cuisine, quand le cortège est arrivé,sourit-elle.Le temps que je dise bonjour à tout le monde, les gens du comité s’étaient installés et mangeaient à ma table. Une tradition était née. Depuis je les reçois chaque année, et il y a de plus en plus d’amateurs. Nous préparons pâtes, fromage, sauce bolognaise maison, bières, cubis de vin, tout ce qu’il faut pour être requinqué. Une année, j’étais partie en vacances et le comité m’a envoyé une photo sur laquelle les jeunes étaient sur ma terrasse. Cela m’a fait quelque chose. Je me suis dit que désormais, je serais là pour eux. J’adore les jeunes, je suis moi-même grand-mère et je revois tous mes élèves. Cela me donne beaucoup de bonheur. C’est une belle continuité."Rendez-vous en 2023!