L’événement, lancé en 2002 et qui a déjà accueilli des pointures telles que Selah Sue, Puggy, Saule, Suarez, Sharko ou encore Mustii, a trouvé sa marque de fabrique en devenant un festival de musique au cœur de la nature et de la ruralité, tout en restant festif.

Le concept original? Six balades musicale "à l’aveugle" qui emmènent, sur deux jours, des groupes de 250 personnes, au gré d’une promenade de 6 km égayée par trois arrêts-concerts. En pleine nature, dans des lieux originaux et surprenants, le public pourra écouter des artistes aux ambiances très variées. " Deux programmations différentes sont prévues sur les deux jours,détaille Jérôme Grosjean, président de l’ASBL Bucolique.Ce sont des groupes qui répondent à nos critères de sélection, des artistes de qualité, de renom.Le but est la découverte musicale.C’est pourquoi on ne dévoile aucun nom à l’avance. Les festivaliers les découvrent au dernier moment. La surprise, ça fait partie du concept."

En 2019, le festival avait par exemple programmé Antoine Wielemans (chanteur de Girls in Hawaii), Glass Museum et Dalton Telegramme. En 2021, c’étaient Noé Preszow, Juicy ou encore Saule. À chaque étape, un bar est monté et les festivaliers peuvent découvrir une microbrasserie de la région accompagnée d’un en-cas adapté."Il s’agit d’une boucle au départ de la place du Chablis avec de nouveaux endroits de scène: prairies, bois… L’idée, c’est de faireune demi-heure de marche, une demi-heure de concert, une demi-heure de détente avant de repartir à l’étape suivante. C’est vraiment en mode détente…"Il ne faut cependant pas tarder à réserver: 75% des places sont déjà vendues et certains créneaux horaires déjà full.

16 groupes sur deux jours

Le soir, des concerts en accès libre sont organisés sur une scène installée à l’ombre des arbres, sur la place de Ferrières."Tout le monde peut y venir, gratuitement, même sans avoir participé à la balade. On tient à garder ce côté festival, festif, foule",insiste le président. Au total, il y aura donc trois scènes en pleine nature et une scène principale sur la place."On arrive donc à 16 groupes qui se produiront sur deux jours avec une programmation qui fait la part belle à la scène belge mais aussi française."

Exceptionnellement cette année, les organisateurs ont accepté de dévoiler une des têtes d’affiche de la soirée: les Girls in Hawaii se produiront dimanche soir, pour clôturer l’événement, 15 ans après leur première venue au festival, en 2007.

Le Bucolique met à nouveau sa priorité sur le circuit court et la prise en compte de l’impact environnemental et sociétal du festival. Le nom "Bucolique" est d’ailleurs associé au hashtag #41.90, en référence au code postal de Ferrières et au rayon géographique au sein duquel les organisateurs cherchent leurs partenaires et artistes (41,90 km). " Et quand des groupes viennent de plus loin, nous avons mis en place un système de compensation carbone", via la plantation d’un verger communautaire. Quant aux foodtrucks qui seront sur la place, ce sont tous des commerçants de Ferrières, là encore pour favoriser le local. Les organisateurs et les 80 bénévoles ont en tout cas hâte d’y être."On se réjouit. C’est une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique et l’état d’esprit est top",conclut Jérôme Grosjean.