La 1re édition du Livre en fête aligne 50 auteurs

Ce sont en effet 50 auteurs et éditeurs belges, en grande partie de la région, de renom ou moins connus, qui seront présents. "C’est vraiment là l’objectif,poursuit la bibliothécaire. Faire connaître nos auteurs locaux et belges. Rien qu’à Ferrières, il y en a déjà pas mal."

Sous trois grands chapiteaux installés sur le nouveau parking Pré de Fa, à deux pas du centre du village, on pourra par exemple découvrir Antoine Wauters, écrivain et scénariste sprimontois, lauréat de nombreux prix littéraires, dont le prix Goncourt de la nouvelle 2022, mais aussi Pierre-Emmanuel Paulis, Ferrusien et illustrateur de la BD Tania, Georges Henrard, originaire de Marchin, qui a publié divers ouvrages sur le chemin de fer de l’Ourthe, l’Aqualien Jean-Pierre Minguet, connu sous le nom de "poète-cyclistes" ou encore Thierry Luthers, auteur de livres sportifs mais aussi de six tomes sur les tombes des Belges célèbres.

Différents genres littéraires seront représentés: romans, polar, illustration, BD, littérature locale, littérature sportive. Des maisons d’édition et des éditeurs régionaux auront également leur stand."Des contacts pourront se créer avec les auteurs participants."

Trois conférences de haut vol

Parallèlement, les organisateurs ont ajouté un volet culturel à l’événement avec trois conférences liées au monde de la littérature et données à l’école du Fa, voisine du site. " Les conférenciers et écrivains sont de grande qualité",insiste Christine Hardy. À 11h, c’est le professeur Jean-Marie Klinkenberg qui dialoguera sur la question "La langue française est-elle sexiste?" et l’écriture inclusive. À 14h, le professeur Pierre Somville proposera une conférence intitulée "L’Histoire des textes antiques et de leur transmission". À 15h30, le professeur et critique de cinéma Patrick Leboutte animera une rencontre littéraire sur le thème du métier d’écrivain, intitulée "Écrire pour vivre?", avec l’auteure liégeoise Caroline Lamarche (Prix Goncourt de la Nouvelle en 2019). Et enfin, à 16h30 se tiendra une rencontre avec Guy Jungblut (Éditions Yellow now), de Crisnée, éditeur indépendant depuis 52 ans.

Cerise sur le gâteau, l’accès à l’ensemble de ces manifestations est gratuit.

Une volonté des organisateurs d’offrir plus de visibilité à la culture, malmenée ces dernières années avec le Covid, et donner un accès à la littérature dans les campagnes, avec qui sait l’opportunité de, peut-être, éveiller des vocations…

"Ça se veut être une foire du livre de qualité, en mode champêtre",conclut la bibliothécaire.

Dimanche 31 juillet, de 10h à 18h. Pré du Fa à Ferrières. Boissons et petite restauration sur place. 04/369 29 26.