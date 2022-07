La 57e Fête du vin en version light, ce jeudi

Pour cette édition, sept viticulteurs ont été invités, à la place de la vingtaine habituelle. Évidemment, un stand de Chablis sera présent. La fête se déroulera en semi-couvert, avec des tonnelles pour les viticulteurs. "La fête ne se fait plus sur la place de Chablis, mais sur le nouveau parking de Pré du Fa, un peu en dehors du centre. Même si le cadre de la place de Chablis est plus joli, c’est bien de pouvoir préserver les riverains. Nous tablions sur 1500 personnes pour l’événement, mais la police, rencontrée lors de la réunion de coordination avec la commune, nous a dit de miser sur le double, les fêtes étant fort prisées pour le moment. La police sera présente, de même qu’un service d’ordre. Tous les comités du village participent et les bénéfices sont redistribués ."

Laurence Holmes, responsable de la programmation de la soirée, enchaîne. " J’ai voulu faire une transition par rapport à la fête du vin habituelle, car travaillant avec énormément de groupes, je ne pouvais faire plaisir à tout le monde."

Hormis le groupe local Six Feet Above, présent presque chaque année, la programmation proposera des nouveautés: une fanfare liégeoise, "Tchinisse Orchestra", le groupe "The Bassment", et pour finir en beauté, DJ Dom Gus. "Les Ferrusiens seront heureux de retrouver leur fête locale, et nous les premiers. Pouvoir organiser cette manifestation, et donner du bonheur aux gens est important. Nous espérons que tout le monde sera prudent et raisonnable pour rentrer en toute sécurité."