Le brasserie La Renaissance a rouvert vendredi

«Ferrières, village idéal pour ce type de commerce»

À l’âge de 57 ans, donc, il a décidé de reprendre et redonner vie à la taverne La Renaissance: "J’aime Ferrières . raconte-t-il. Déjà il y a 30ans, je venais festoyer à la fête du vin, manger au Petit Chablis ou me promener. L’ambiance du village me plaît. C’est un lieu superbe pour un commerce de ce type. Mon but est donc de créer un endroit convivial où tout le monde a sa place; où les gens du village viennent boire un verre après le travail et où les anciens se retrouvent et peuvent se détendre en mangeant un bon petit plat ."

Le nouveau gérant a prévu d’ouvrir sept jours sur sept, à partir de 10h du matin. Il a aussi dans l’idée d’organiser des soirées karaoké, des festivités avec musiciens et chanteurs et, pourquoi pas, des thés dansants. "Au départ, je vais proposer des tapas. Au mois de novembre, des grillades. Ensuite, je vais revenir à une cuisine traditionnelle. Proposer une carte avec un ou deux plats de base et en suggestion, des plats de la cuisine oubliée. Celle qu’on sert de plus en plus rarement comme le lapin, la langue-de-bœuf, l’os à moelle ou encore les rognons, le ris de veau…