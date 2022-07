Il y a un an, Huy-Waremme subissait cinq jours d’inondations mortelles

C’est mardi soir à 22h30 que les premiers coups de fil arrivent à la zone de police Hemeco. Après plusieurs jours de pluies torrentielles, l’Ourthe déborde de toute part: une maison s’effondre à Poulseur suite à un glissement de terrain, 140 louveteaux sont évacués d’une prairie à Lassus et partout en vallée de l’Ourthe des caves inondées, des pompages, des tronçonnages. C’est du côté de Hamoir, Ferrières et Comblain-au-Pont que la situation est la plus préoccupante. Dès le mercredi, les pompiers sont sur la brèche. Le village de Comblain-la-Tour est pris en tenailles entre le débordement du Ry Boè sur la colline et l’Ourthe qui sort de son lit. Certaines maisons sont littéralement traversées de part en part par des flots boueux. À Hamoir, la rue du Pont, artère commerçante, est un large ruisseau: jamais l’eau n’était montée jusque-là. Tout ce qui borde l’Ourthe (le camping de Hamoir, le tennis, le terrain de foot) est pratiquement rayé de la carte. Un résident du camping perd malheureusement la vie en voulant secourir son chien.

À Poulseur, la situation est très complexe aussi. Des citoyens grimpent sur leur toit en attendant les secours. Les sauvetages sont très souvent impossibles à cause du courant trop violent. Un home de 82 résidents est évacué en urgence tandis qu’à Comblain-au-Pont, les sapeurs sauvent un couple dans une habitation où il ne reste qu’une poche de 20 cm d’air pour respirer. À Ferrières, le camping de Sy, où se trouvent de nombreuses caravanes résidentielles, est complètement sous eau. Une évacuation est organisée en canoë mais certains refusent de quitter les lieux. Tout proche, le Domaine de Palogne subit lui aussi les eaux torrentielles: le site n’est plus qu’un champ de bataille. Le week-end, à Hamoir, le couperet tombe: on découvre un corps sans vie, celui de Claire Fabry, 72 ans, place du Wez à Comblain-la-Tour, noyée au rez-de-chaussée de sa maison.

Trois décès déplorés

À Wanze, c’est la Mehaigne qui sort de son lit à Huccorgne (place), Moha (place, Val Notre-Dame) et Wanze-centre (rues Oscar Lelarge, Joseph Wauters et Vielle-Hesbaye, chaussée de Tirlemont).Ces villages devront par ailleurs faire face à une recrue inattendue, vendredi, nécessitant de nouvelles évacuations et pompages. Le hall omnisports wanzois n’a pas non plus été épargné, se retrouvant sous 80 cm d’eau. Quant à la résidence des Charmilles, elle a été évacuée en urgence, l’eau ayant noyé les compteurs électriques. Au final, un tiers de la population wanzoise est touché par la crue, soit 3000 à 4000 personnes. Wanze est aussi en deuil… Jeudi noir: une septuagénaire de la rue du Val Notre-Dame à Moha disparaît dans les flots de la Mehaigne dans le fond du jardin. Ce sera la troisième victime des inondations sur l’arrondissement de Huy-Waremme.

À Marchin, l’eau, venue des collines, dévale comme un torrent et inonde tout sur son passage: Vyle-et-Tharoul est particulièrement touché ainsi que la Vallée du Hoyoux, fermée rapidement.

La Meuse est aussi devenue indomptable, notamment à Ben-Ahin, à Gives, à Amay où de nombreuses rues et caves sont sous eaux. À Huy, le CHRH découvre un sous-sol totalement inondé, causant une panne d’électricité sans précédent, dans un tiers du bâtiment. L’hôpital doit activer son plan d’urgence.

En 72 heures, au plus fort de la crise, les sapeurs Hemeco ont effectué 600 sauvetages avec hommes, plongeurs, barques, bateaux à moteur, zodiac, kayaks. Ils ont aussi pu compter dès jeudi soir sur un renfort des militaires belges, de pompiers hollandais, des plongeurs anversois et des Géniaques d’Amay.

Du côté de la Hesbaye, si Waremme et Hannut sont épargnés, plusieurs communes payent un lourd tribut à la crue, dès jeudi. La Mehaigne sort de son lit à Braives, Fallais, Fumal, Pitet, Wasseiges. La plupart des ponts qui enjambent le ruisseau sont sous eau. La Burdinale est elle aussi en crue, noyant une vingtaine de maisons. Il faut aussi faire face à une eau devenue non-potable à Hannut, Braives et Wasseiges, avec la mise en place de camion-citerne d’eau pour les citoyens. Pendant ce temps, dans les infrastructures de l’unité de la Protection civile à Crisnée, les équipes du DVI (Disaster Victim Identification) de la police fédérale procèdent à l’identification des victimes. Une morgue mobile temporaire y a été installée.

Samedi, soulagement, la décrue est observée sur l’Ourthe, la Mehaigne, la Meuse, la Burdinale… La population, les autorités, les secours sont groggys. De nombreux sinistrés sont sans électricité, sans eau. Et un travail colossal est encore à abattre: pompage, déblayage, nettoyage, prise en charge administrative, ravitaillement, relogement des sinistrés. Rien qu’à Hamoir, 400 familles auront été touchées et certaines n’ont toujours pas réintégré leur demeure… Un an après.