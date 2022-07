École de Bosson: dernière ligne droite

Avec cette question qui reste en suspens et qui tracasse le groupe Envie Commune: quand et comment la Commune va-t-elle racheter l’école de Bosson? "Ce point reste flou." Pour rappel, ce projet inédit est mené en partenariat avec l’intercommunale Ecetia. Le deal? Ecetia construit le bâtiment qu’elle loue à la Commune qui s’engage à la racheter après 20 ans. "En septembre, on va introduire une demande de subvention à l’acquisition (60% du rachat) et il faut être sûr qu’on rentre bien dans les conditions, indique Frédéric Léonard. De son côté, Ecetia veut l’assurance que nous rachèterons bien, à terme, le bâtiment. L’intercommunale nous concède le bail emphytéotique mais à condition d’obtenir la subvention. On est en discussion pour s’assurer que ce volet est bien en ordre. C’est la seule petite incertitude. Sinon, tous les feux sont au vert, aussi bien du côté d’Ecetia que de la Fédération Wallonie-Bruxelles."