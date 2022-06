Ferrières: le bois de Pouhon a livré ses secrets

Dimanche, au départ de Burnontige, Brigitte Vanopdenbosch et Béatrice Smal, guides nature de l’association Graine de nature organisaient une balade dans les bois de Pouhon. Le but était de répondre aux nombreuses questions pour protéger au mieux la forêt au regard des changements climatiques. Faut-il faire confiance à la nature ou l’homme doit-il intervenir, quelles sont les approches sylvicoles possibles, quelles espèces sont les plus fragiles? Un groupe de 8 personnes très motivées était présent pour la balade qui a permis de découvrir différents types de forêts. Brigitte a d’abord amené le petit groupe devant une parcelle mise à blanc. " Les épicéas, nombreux dans ce lieu, ont été abîmés par le scolyte, un insecte de la famille des coléoptères qui s’introduit sous l’écorce où il y a des éléments nutritifs, et y dépose ses œufs. Les nombreuses galeries détruisent très vite l’arbre. Les scolytes communiquent entre eux pour désigner les arbres copieux ou pauvres en nourriture. De plus, avec la sécheresse, le cycle de reproduction des scolytes se multiplie. Les arbres peuvent utiliser des systèmes de défense incroyables comme augmenter la production de résine, ou appeler à l’aide des insectes prédateurs des scolytes, le clairon formicaire." Ce dernier a plus de chance de venir en nombre suffisant si les épicéas sont mélangés à des pins.