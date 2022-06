Les élèves participent au projet de skatepark et d’aire de jeux

Les élèves de l’école communale de Ferrières vont collaborer activement au projet de skatepark et de plaine de jeux mené par la Commune. Tout est parti d’une lettre de deux élèves envoyée à l’échevine Malika Abraham, lui demandant un skatepark et une plaine de jeux dans leur village. « Leurs copains de classe avaient signé. Plutôt que de leur répondre par un courrier, j’ai décidé d’aller à leur rencontre, dans leur classe, avec le bourgmestre, pour leur expliquer les tenants et aboutissants », explique l’échevine. Car il existe bien un projet de plaine de jeux à l’EsPita, un terrain acheté par la Commune près de la place de Chablis pour en faire un lieu de rencontre intergénérationnel. « Nous prévoyons là un jardin aromatique, des modules de jeux, un agorasport, des petits bancs… Nous les avons invités à nous communiquer leurs envies, attentes, voire un plan, pour que la plaine de jeux leur corresponde le mieux... » Et le skatepark ? Il sera impossible de l’implanter au même endroit. « Quand nous avons acquis les terrains, nous avons signé une convention avec les riverains en s’engageant à ne jamais créer là un skatepark, à leur demande. » Mais l’échevine a bien entendu le souhait des enfants et promet de trouver rapidement un endroit. « Car on trouve l’idée bonne. Il s’agirait d’un mini skatepark, proportionnel à leur âge. On placerait des modules pour skate, roller, trottinettes… » Lors de l’entrevue, les enfants ont posé beaucoup de questions. « C’était très enrichissant. J’étais épatée par leur maturité », conclut l’échevine. S.L.