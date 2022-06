La future piscine cherche ses deux dirigeants

Ce directeur coordinateur devra optimaliser l’utilisation du bassin et gérer l’outil quotidiennement. Il devra aussi faire appliquer le règlement d’ordre intérieur, établir les plannings d’occupation, organiser des événements récurrents, gérer la communication avec les occupants des lieux, respecter les normes en matière sécurité, hygiène, qualité de l’eau, superviser les installations techniques et mettre en œuvre un plan stratégique de développement du site. "C’est intégrer un projet ambitieux: faire revivre une piscine scolaire locale", insiste l’intercommunale.

Et le recrutement ne va pas traîner. " On veut le clôturer le plus tôt possible pour que les personnes engagées débutent en juillet déjà , note Patrick Lecerf. Il y a encore beaucoup de boulot administratif: préparer les contrats avec les clubs et les écoles, faire le règlement d’ordre intérieur…" Les candidatures sont à envoyer pour le 12 juin. La première épreuve de recrutement (éliminatoire) se déroulera le 14 juin à la Commune de Hamoir et la seconde épreuve (devant une commission de sélection) le 17 juin au collège Saint-Roch. " Nous avons un conseil d’administration de l’intercommunale dans la foulée et nous espérons pouvoir déjà acter les deux engagements."

La piscine Bernardfagne accueillera les écoles des cinq entités, soit près de 5000 élèves mais aussi des clubs et associations qui utiliseront les plages horaires en dehors des heures scolaires. "Et nous avons de nombreuses demandes, qui dépassent nos prévisions, ce qui est positif et qui s’explique notamment par la fermeture d’autres piscines comme celle d’Aywaille", précise encore le président. Le coût total du chantier est estimé à 3,6 millions.