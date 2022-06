La Maison Counasse, lancée il y a plus de 60ans à Ferrières et qui gère aujourd’hui trois commerces de proximité (un Proxy Delhaize à Ferrières et deux AD Delhaize, un à Barvaux et un à Hotton), s’engage dans l’agrandissement et la délocalisation de son atelier de charcuterie, les "Charcuteries Saint-Martin", dans le zoning de Werbomont. "Nous voulons gagner en espace et en confort de travail. Les locaux de la charcuterie, aménagés dans le magasin de Ferrières, sont devenus trop petits."

Vu le montant important de l’investissement, le patron a décidé de créer une nouvelle société et de proposer sa gamme de charcuterie et de salaisons à d’autres points de vente. "Nos trois Delhaize deviendront donc des clients de la société. Mais on pourra aussi livrer nos produits à d’autres enseignes collègues ou à des grossistes."

Voilà six ans que la Maison Counasse a décidé de fabriquer sa charcuterie maison, " pour se différencier, pour apporter une plus-value" et créer une filière avec des agriculteurs du coin. "Notre philosophie, c’est la qualité, l’artisanat et la proximité. 95% de ce qu’on vend est fait maison. On travaille avec nos fermiers dans un rayon de maximum 15km, notamment avec la filière PQA (NDLR: Porcs qualité Ardenne) " , détaille Bernard Counasse, petit-fils de fermier, boucher et fils de Léopold, fondateur de la Maison Counasse, le tout premier commerce de Ferrières. Le passé familial fait que le patron est bien conscient des enjeux de l’alimentation et de l’agriculture.

Doubler voire tripler le tonnage annuel

Régulièrement récompensées par des prix et médailles, les "Charcuteries Saint-Martin" ont rapidement pris de l’ampleur. Les produits ont trouvé une clientèle fidèle, si bien que la production atteint aujourd’hui 75 tonnes par an. "On a dû agrandir comme on pouvait l’atelier actuel, à Ferrières, s’équiper de nouvelles machines. Mais la logistique est devenue trop compliquée. Ce n’était plus possible de fonctionner ainsi. Soit on arrêtait, soit on développait. On a opté pour la seconde option."

Les "Charcuteries Saint-Martin" vont donc investir un nouvel espace superéquipé de 800 m2dans le zoning de Werbomont, juste à côté de la société TRTC Bonfond. "On est bien placé, dans un zoning, à l’écart des habitations pour éviter les nuisances, olfactives notamment."

Ce bâtiment sera loué et le propriétaire est occupé à construire une extension spécialement prévue pour l’activité. "En plus des 600 m2d’atelier, il y aura un espace de 200 m2dédié rien que pour le jambon, qui demande six mois de séchage et quatre mois d’affinage."

Dans ce nouvel espace, tout sera nouveau et équipé de machines dernier cri. Une zone sera aussi aménagée avec des frigos en libre-service avec des produits étiquetés de la marque. "Ce sera un super-outil."

Ce déménagement va permettre à la société d’étendre ses gammes de produits et d’intensifier sa production. "L’objectif est de rapidement doubler le tonnage (NDLR: 150tonnes par an) et, à terme, de le tripler." Qui dit développement, dit aussi engagement: une personne pour l’administratif, un commercial mais aussi de la main-d’œuvre pour renforcer l’équipe de production. " Actuellement, l’atelier compte quatre personnes mais il faudra en engager."

L’agrandissement s’arrêtera toutefois là, Bernard Counasse l’assure. "On veut rester artisanal, une structure de taille raisonnable sans trop de volume pour garder la maîtrise et la qualité. On garde notre philosophie mais en s’ouvrant à d’autres clients."

Les trois Delhaize de la Maison Counasse garderont ainsi toute la filière boucherie/charcuterie locale. Chaque magasin dispose en effet d’un atelier découpe, d’un comptoir boucherie et d’un département traiteur utilisant les produits maison. Et au Proxy Delhaize de Ferrières, le département traiteur pourra être agrandi dans les locaux de l’ancien atelier. Les nouvelles installations de Werbomont devraient être opérationnelles en juillet.