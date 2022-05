Dès le lendemain matin, via le parquet de Liège, un appel était lancé.D’abord envers le jeune homme, afin qu’il prenne contact avec ses proches pour les rassurer.Puis, dans la foulée, c’est un appel à témoins qui était diffusé dans la presse et sur les réseaux sociaux, via la police fédérale.

Dès samedi après-midi, une première série de recherches a été menée.Un hélicoptère de la police a survolé le village de même que plusieurs drones, réquisitionnés pour la circonstance.En vain car hier, à l’heure d’écrire ses lignes, on n’était toujours sans nouvelle de Jordan.

"De nouvelles recherches de plus grande ampleur sont prévues ce lundi, affirme le bourgmestre de Ferrières, Frédéric Léonard.La police fédérale sera en renfort et j’ai aussi appris que la maman de Jordan organisait une battue dans les bois ce lundi." Effectivement, un appel aux volontaires est lancé pour ce lundi 14h avec comme point de départ, le n° 27 de la rue de Bastogne.

Jordan mesure 1m74 et est de corpulence athlétique. Il a de courts cheveux bruns et les yeux bruns. Il boite légèrement.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans bleu et des baskets blanches.

Toute personne pouvant apporter des éléments pour expliquer la disparition de Jordan Renard peut prendre contact avec la police au 0800/30300 ou par mail via l’adresse suivante: avisderecherche@police.belgium.eu