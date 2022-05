Nouveau nom pour l’école fondamentale autonome, qui devient l’école du Fâ

La directrice, Lætitia Fabry, raconte la raison de ces changements. "L’école existe depuis 53 ans. J’y ai travaillé comme enseignante au début de ma carrière et j’y suis revenue comme directrice il y a 3 ans. J’ai rencontré des difficultés suite au passé compliqué de l’école. J’avais envie de chasser cette mauvaise image de l’établissement et lui donner une nouvelle identité." De même, quand la directrice décrochait le téléphone, devoir dire aux interlocuteurs "Vous êtes bien à l’école fondamentale autonome" lui paraissait long et ennuyeux. Avec toute l’équipe de l’école, elle a alors décidé de le changer. "Nous en avons suggéré plusieurs aux parents et élèves qui ont alors voté. Leur choix nous a ravi. Nous avons demandé aux enfants de réaliser des dessins pour un nouveau logo, dont nous nous sommes inspirés."

Les nouveaux nom et logo ont été acceptés par le pouvoir organisateur, Wallonie-Bruxelles Enseignement, en juin de l’année passée mais avec le Covid, l’inauguration a dû être reportée. Le spectacle des enfants était enfin l’occasion, avec toute l’équipe, de dévoiler le panneau estampillé de cette nouvelle identité, devant le public venu nombreux. "Les retours sont très positifs. Une dame m’a même dit qu’elle a versé une larme après le discours. Le choix du nom est en rapport avec l’histoire, à l’époque gallo-romaine, les noms de rues qui contenaient “Fâ”, comme notre rue qui s’appelle pré du Fâ, comportaient un temple qui symbolise pour moi la richesse de l’apprentissage, du partage; un endroit où il fait bon vivre, où l’enfant a sa place à part entière, quelles que soient ses difficultés et attentes."