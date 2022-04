Nouveau à Ferrières : de l’art martial sensoriel à la Marelle

Un jeudi soir sur deux, à la Marelle, Frédéric Malbois propose un atelier appelé "Le Corps Intuitif". Après avoir réalisé pendant vingt ans des animations pour les entreprises, ce Parisien d’origine, venu en Belgique par amour, sa belle étant ferrusienne, a décidé de changer d’activités et de se lancer dans les ateliers bien-être. "Je suis né dans un milieu parisien. J’étais de nature introvertie et artistique. Je ne me suis pas senti reconnu en tant que tel. J’ai exercé différents métiers qui m’ont entraîné à communiquer: écrivain, acteur, journaliste, enseignant, formateur… Je me suis aussi enrichi avec diverses thérapies et formations. J’ai décidé de transmettre tous les outils qui m’ont permis de vaincre ma timidité pour oser être moi-même, communiquer directement "de corps à cœur”, et de “cœur à cœur”."