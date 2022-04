Ferrières: Une mini Fête du vin improvisée

Les organisateurs avaient pris la décision en février et ils n’avaient pas changé leur fusil d’épaule: pas de Fête du vin à Ferrières à Pâques 2022. Les mesures Covid et l’évolution de la crise sanitaire étaient trop incertaines pour s’y risquer. Ce week-end pascal s’annonçait donc un peu morose et tristounet. C’était sans compter sur l’amitié de la confrérie des Fervents du Beaujolais de Bomal, jumelée avec la ville de Fleurie (Beaujolais), des amis de toujours pour le comité de la Fête du Vin de Ferrières, jumelée quant à elle à Chablis. Les Bomalois ont en effet décidé d’investir le terrain de foot de Ferrières, là où est habituellement monté le chapiteau pour organiser une mini-Fête du vin, samedi. Et le comité ferrusien ne s’est pas fait prier pour les rejoindre. Chacun a amené le minimum nécessaire pour se retrouver quand même et marquer le coup. "On est fort amis, on s’entraide et ce soutient nous a mis du baume au cœur" , indique Raphaël Deroanne. Sans que ce soit programmé, les messages et les coups de téléphone ont fait en sorte que la magie a opéré. Un mini-rassemblement a pris place à l’heure et à l’endroit habituel de la fête et un apéritif improvisé s’est organisé, à une petite vingtaine de personnes. " On a passé un bon moment festif." Et à ce qu’il paraît, une vingtaine de bouteilles de vin sont tombées au champ de bataille…