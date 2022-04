Un désherbeur thermique mis à disposition des citoyens de Ferrières

Voilà déjà plusieurs années que Ferrières est "Commune sans pesticide" et a lancé un Plan communal de développement de la nature (PCDN). Dans ce cadre, elle a acquis un désherbeur mécanique, utilisé notamment par les ouvriers communaux dans les cimetières de l’entité, et un désherbeur thermique qu’elle a décidé de proposer en prêt aux citoyens. "Le désherbeur est une bonne alternative pour se débarrasser des mauvaises herbes, sans recours à des pesticides, explique-t-on à la Commune. Tout le monde n’a pas l’occasion, l’envie ou les moyens physiques de les enlever à la main. On propose ainsi un désherbeur thermique à flamme directe. Il est prêté gratuitement aux Ferrusiens qui le désirent, pour nettoyer leurs parterres, allées, parkings, zones de graviers, jardins…" L’utilisation d’une telle machine est simple et efficace: il suffit de passer la flamme quelques secondes sur les mauvaises herbes pour qu’elles disparaissent en quelques jours. "Il ne s’agit pas de les brûler complètement mais de donner un petit coup de chaud qui provoquera l’éclatement des cellules et la mort de la plante dans les jours qui suivent", détaille encore la Commune.