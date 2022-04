Les organisateurs de la Fête du Vin de Ferrières: "Nous ne regrettons pas d'avoir annulé"

Ces organisateurs, donc, n’ont-ils pas un léger goût d’amertume en bouche, au regard, par exemple, du succès total rencontré par les Médiévales d’Ouffet, qui ont attiré quelque 7000 personnes ce dernier week-end?Ne se disent-ils pas que s’ils avaient su que le pays serait en code jaune (depuis le lundi 7 mars), ils n’auraient pas annulé leur grand week-end festif pour la troisième année d’affilée?Évidemment, avec des si, on mettrait… Ferrières en bouteille.

"Non, nous ne nourrissons aucun regret, même si c’est vrai que nous en avons encore parlé entre nous ce week-end en constatant qu’on prévoit un prochain week-end ensoleillé, assure Raphaël Deroanne, président du comité organisateur. Contrairement à Ouffet, notre événement devait se dérouler dans un espace fermé.Donc en le maintenant, nous aurions pris un sérieux risque. Imaginez que nous ayons dû limiter nos visiteurs à 500 alors qu’on attire en moyenne entre 6500 à 7500personnes."

Pour rentrer dans leurs frais (les dépenses avoisinent les 50000 €), les organisateurs avaient fait leur calcul: ils doivent accueillir au moins 5000visiteurs. "Non vraiment, je le répète, le risque était trop grand. D’ailleurs, l’épidémie n’est pas terminée.N’y a-t-il pas un Codeco prévu le 22avril?"

Rendez-vous le 21juillet

Si Raphaël Deroanne n’a aucun doute sur le fait que la prochaine édition de sa Fête du Vin, prévue en théorie en 2023, sera couronnée de succès, il rappelle aussi qu’il ne faudra pas attendre un an pour faire sauter les bouchons. "Comme en 2016, lorsque nous avions dû annuler la fête de Pâques, dans la foulée des attentats de Bruxelles, nous allons mettre sur pied une fête du vin sur la place de Ferrières le 21 juillet. Une bonne partie des 18 viticulteurs devraient être présents. La plupart sont demandeurs car ils ont du stock à écouler. Cette festivité, de moins grande envergure, est plus facile à organiser.Elle ne nécessitera pas une semaine de travail et la mobilisation de quelque 150bénévoles, comme c’est le cas lors de notre fête pascale."