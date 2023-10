Des subsides pour l’agrandissement de l’école de Les Waleffes?

En introduisant un dossier lors de ce premier appel, la Commune se donne deux chances d’y prendre part. "Car, si nous sommes refusés cette fois-ci, nous avons encore une deuxième chance en 2024."

Le projet, recalé, a été amélioré

Le projet de rénovation de l’école de Les Waleffes n’est pas neuf. "Précédemment, il avait déjà été refusé. Alors, le projet, existant, a été amélioré." Un réfectoire a été ajouté. L’isolation de l’école a été réfléchie avec le remplacement des châssis et l’isolation de la toiture. On prévoit aussi la rénovation du chauffage, l’installation de panneaux photovoltaïques. Les Personnes à mobilité réduite auront aussi plus facilement accès à l’école, "c e qui n’est pas le cas aujourd’hui: il y a des escaliers partout". De plus, un ascenseur sera installé afin que ces PMR puissent avoir accès à l’étage. Par ailleurs, un véritable bureau sera aménagé au profit de la direction. Une salle à destination des professeurs est prévue tandis que les archives auront leur local. Et toute l’école sera équipée de wi-fi. "Oui, il y en aura partout." Deux conseillers de l’opposition, Patrice Decelle et Herbert Hansen, ont promis d’être particulièrement attentifs aux travaux, "mais, le besoin est là", reconnaissent-ils. Les travaux sont estimés à 4 232 966 €, les subsides à 2 963 076 € et la part communale est de 1 269 890 €.