Une première balade sur les pas d’Hubert Krains avant l’ouverture d’un musée à Faimes

Et une qui connaît particulièrement bien l’auteur walllon, c’est Michèle Baron. Native du village, cette Braivoise allait régulièrement dans la ferme de ses grands-parents, juste à côté de la maison natale d’Hubert Krains. Avec l’aide d’autres villageois ou de passionnés d’histoire locale, elle a mis au point un circuit de 5,3 km dans le village sur les traces de vie de l’écrivain et dans les lieux qui lui ont inspiré ses romans. "Dans “Mes amis” et “Au cœur des blés” ainsi que dans son premier texte “Croquis nocturne”, il s’inspire clairement des lieux du village. Comme le jardin du presbytère qui dans “Mes amis” est le jardin de Benoit", indique Michèle Baron. Place Detienne, rue Remikette, rue du Bec, voie du Tram, ferme Saint-Pierre… La promenade comprendra 11 haltes en lien avec la vie d’Hubert Krains. Lors de l’inauguration du 1er octobre, des lectures de l’œuvre de l’écrivain seront réalisées par sept membres du groupe de travail. Et par la suite, des panneaux avec QR code seront installés à 25 lieux de vie ou d’inspiration de l’écrivain, le long de la balade. "Ils renverront à des capsules vidéos qui expliquent le lien avec Hubert Krains, indique Maxime Étienne, échevin de la Culture. Elles seront tournées dans le courant des vacances de Toussaint."

Dans la foulée de cette balade, d’autres devraient voir le jour dont une de 14 km reliant Les Waleffes à Fallais, haut lieu d’inspiration du "Pain noir", un autre roman d’Hubert Krains. Mais surtout, pour le 10 mai prochain, date du 90e anniversaire du décès de l’auteur, un petit musée sera inauguré à l’ancien presbytère de Les Waleffes. "On a déjà pu recueillir quelques objets qui lui ont appartenu, note le bourgmestre. Un lavabo, une table de nuit, un lit, une garde-robe, des photocopies de manuscrits, des encriers. Mais comme il n’avait pas de descendance, son patrimoine a été éparpillé. D’ailleurs, si des habitants du village ont des objets provenant d’Hubert Krains, ils peuvent nous les confier", conclut le mayeur.

Inauguration de la balade, le 1er octobre à 10h au départ de l’ancien presbytère de Les Waleffes. C’est gratuit mais c’est mieux de réserver au 0495/32 23 25.