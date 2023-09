Une semaine de travaux prévue rue de Huy à Faimes dès vendredi

Cependant, l’échevin déplore le manque de communication du SPW qui n’a envoyé le courrier informatif aux citoyens que ce lundi matin. "Nous aurions voulu pouvoir prévenir la population plus tôt. Or ici, ils nous ont malheureusement pris de court." Même son de cloche du côté des commerçants de la rue qui se disent ennuyés par les événements. "On aurait aimé être prévenus avant. On a pris nos congés en août, à refaire on les aurait peut-être pris à ce moment-là. Il ne reste plus qu’à espérer que nos clients se parquent plus loin et viennent à pied", explique l’un d’eux. L’Intermarché quant à lui restera ouvert, d’après la direction.