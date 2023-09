Mini-vendanges pour les écoliers de Les Waleffes (vidéo)

"J’ai mis 100 plants en 2012, précise le propriétaire, par ailleurs gérant d’un commerce de vins installé depuis 2021 sur la grand’route à Crisnée. Il s’agit d’un raisin de table, et plus précisément de trois cépages qui résistent bien au climat de nos régions. À savoir du muscat bleu, originaire de Suisse, qui est un raisin noir ; du muscat bierstaller qui un cépage blanc allemand ; et du palatinat, cépage blanc hongrois. Il est possible de réaliser du vin avec ces trois cépages, mais, ça n’a jamais été mon ambition, car ça nécessiterait des investissements de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Je préfère faire plaisir à des écoles ou des associations."

Ce jeudi, Violaine, Laurence, Gwenaëlle et Marc, résidents de l’ASBL Haut-Regard à Waremme, sont venus cueillir des grappes de palatin afin de réaliser du jus de pomme/raisin ainsi que de la gelée. Un peu plus tard, une soixantaine d’élèves de 3e maternelle, 1re, 2e, 3e et 4e primaire de l’école communale de Les Waleffes, venus à pied de leurs classes, ont foulé l’herbe du vignoble pour choisir les grappes de muscat bleu. "Il s’agit de raisins bio, leur a expliqué Benoît. Je n’utilise aucun produit. J’ai eu peur, avec les pluies de juillet, qu’une maladie ne vienne gâcher la production de cette année. Mais il n’en a rien été. On a un beau raisin, en termes de qualité mais aussi de quantité."

Simon, Émilien, Helena, Myla, Lucie, Gaspard, Basile, Léa, Liam, Rose ou encore Louys ont ainsi pu le goûter tout en déposant leur récolte dans les cageots. "Nous poursuivrons cette activité de plein air par des animations pédagogiques en classe, ont expliqué en choeur Mmes Stéphanie, Joëlle, Sabine et Axelle. Les plus jeunes réaliseront des bricolages alors que d’autres vont apprendre le vocabulaire relatif à la vigne, ou de manière un peu plus scientifique, la manière avec laquelle celle-ci est cultivée."

Ce jeudi, chaque élève est rentré à la maison avec une grappe. Une façon de rappeler aussi aux parents qu’il est sain de manger des fruits.