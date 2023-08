Faimes: le bassin d'orage va être agrandi pour lutter contre les inondations

Le bassin du Geer est le théâtre de débordements et d’inondations de plus en plus régulières. Dans certains secteurs, elles se révèlent parfois catastrophiques pour les riverains directs et les agriculteurs ou les propriétaires. Le conseil communal de lundi vient d’entériner deux projets qui devraient permettre d’éviter le ruissellement et le débordement sur certaines zones de l’entité.