C’était "l’fiesse" à Aineffe, dimanche passé

Un comité renouvelé, et surtout, étoffé pour assurer les activités de l’année. "Il fallait que nous prévoyions un abri, or, nous ne disposons pas de salle à Aineffe et l’ancienne grange n’est plus libre dans sa totalité, explique Sophie Léonard, membre du comité. La fête est très sympa dans ce hangar agricole même si la grange a plus de charme. Le plus important, c’est que le comité se renouvelle et que cela nous permette de maintenir toutes nos organisations, notamment de la Saint-Nicolas et de Noël."