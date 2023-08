Le CPAS de Berloz solde une indemnité de licenciement qui traîne depuis des années pour mieux se tourner vers l'avenir

Les CPAS vivent une période sociale difficile. À cela s’ajoute, pour Faimes, cette ancienne affaire de licenciement. Elle va enfin connaître son épilogue, douloureux pour les finances. "C’est un one-shot mais l’indemnité s’élève à 80 000 €, insiste d’emblée François Thonon. Cela dure depuis trop longtemps et il fallait dépasser l’aspect financier. La situation était devenue intenable pour certains membres du personnel". À cette somme s’ajoute en dépense une forte hausse des revenus d’insertion (RIS) avec un ajustement de 66 000 €, même si le CPAS reçoit les subsides proportionnels. La vente à perte d’une habitation (20 000 €) s’ajoute encore. Quelques ajustements atténuent néanmoins ces dépenses: une diminution de la charge d’emprunt (induite par la nouvelle directrice financière), des adaptations d’échelles de barèmes, des formations pour le personnel… et d’autres postes comme un préavis à l’espace communautaire (86 500 €) bouleversent les finances CPAS, comblées par un prélèvement au budget extraordinaire. Le boni 2022 de 17 000 € ou la récupération de 45 000 € d’aides sociales mettent un peu de baume aux chiffres. Avec des dépenses obligatoires en vue: pompe à chaleur et panneaux photovoltaïques à l’ILA, grosses réparations au magasin de seconde main de Borlez suite à des dégâts des eaux, projets au centre de repassage…