Faimes: la journée Faim’ily, une top réussite

Un budget famille

Le réputé et recherché rallye gourmand organisé durant 16 ans a vécu sa dernière édition en 2022. Un évident manque de bénévoles, entre autres, a eu raison de cette organisation, qui n’était pas nécessairement abordable financièrement pour toutes les familles, a fortiori pour celles de tous les petits écoliers faimois. Une année transitoire avec un Faim’ily Day organisé par la Commune en 2022 et le Comité des parents prend le relais pour cette nouvelle formule. Un comité bicéphale, pour représenter les deux implantations communales.

"Le nouveau comité représente les parents des implantations de Celles et de Les Waleffes, précisent Marie Joiret et Sophie Lefebvre, coprésidentes. Le concept de cette première édition était de permettre à toutes les familles de pouvoir participer à notre manifestation, à un prix démocratique. Nous voulions que ce soit une grosse journée familles. Nous formons une nouvelle équipe, avec les anciens et de nouveaux bénévoles, sans parler des parents qui prêtent main-forte sans en faire partie." Une trentaine de bénévoles au total ont permis d’organiser et d’encadrer l’ensemble des activités, au départ de la ferme Laruelle à Les Waleffes. Sur les tracés de 5 km à pied et de 10-20 et 30 km à vélo, avec ravitaillement… sous la canicule ! Au retour, bars à cocktails, bars, une vingtaine de jeux en bois et des burgers étaient proposés, sans grever les budgets des familles.