Avis aux Faimois: la Commune recherche les sépultures d’intérêt historique

Le but, aussi, c’est d’éviter que les concessions ne disparaissent "et qu’on oublie la mémoire collective de la commune. La Région wallonne veut qu’on fasse des exhumations massives au niveau des concessions. Le règlement est le même pour tous mais on ne travaille pas dans les cimetières ruraux comme on le fait dans ceux des villes tel que celui de Robermont. On ne veut pas choquer les villageois en exhumant à tout-va, c’est pourquoi on lance ce recensement."

Les archives communales volontairement détruites

Les sépultures des personnalités qui ont été actrices de la vie locale seront ensuite entretenues par la Commune. "Elles seront entretenues mais il n’est pas dit qu’on les fleurira", ajoute l’employé, qui précise que si des familles veulent s’en occuper, "elles sont les bienvenues". Certaines ont déjà été répertoriées et feront partie des sépultures que la Commune entretiendra, comme c’est le cas des tombes du baron de Crassier, de l’ancien combattant Alexandre Paquot ou du premier bourgmestre de Faimes, Albert Warnotte (lire ci-dessous).

Alexandre Melin a réalisé un travail d’inventaire des sépultures mais avec la fusion obligatoire des Communes en 1976, nombre d’archives ont disparu. "Cela ne me facilite pas la tâche. Elles ne nous sont pas parvenues car elles auraient été volontairement détruites à l’époque… J’ai réalisé cet inventaire pour espérer retrouver certaines personnalités déjà connues comme, par exemple, les anciens bourgmestres." Une difficulté supplémentaire, c’est que beaucoup de pierres tombales ont vu leurs épitaphes s’estomper au fil des années, "les rendant parfois illisibles". Raison de plus pour laquelle la Commune fait appel aux habitants. "Tout le monde peut se manifester s’il a des informations mais on fait particulièrement appel à la mémoire des anciens qui vivent depuis longtemps à Faimes."

Si vous avez connaissance de sépultures d’intérêt, il suffit de prendre contact avec Alexandre Melin au 019/33 98 55 ou au 019/33 98 50 ou par mail à cimetieres@faimes.be