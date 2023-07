La jument Astra, abandonnée par sa propriétaire

"En effet, explique Fabrice Renard d’Animal Sans Toi… t. Le cheval serait à l’abandon depuis quelques mois. Les soins nécessaires, l’alimentation et le parage auraient été réalisés par d’autres cavaliers du manège qui ont décidé de signaler les faits à la police de Flémalle."

Tout naturellement, les policiers flémallois ont prévenu leurs collègues de Grâce-Hollogne pour se rendre au domicile de la propriétaire. "Entendue, la dame a affirmé qu’elle ferait le nécessaire. Mais, malgré l’avertissement fait par la police, la situation s’est nettement dégradée pour cette jument. Il y a quelques jours, la police est donc retournée au domicile de la dame, mais elle n’y habite plus et n’a pas signalé de changement d’adresse. Pour l’instant, elle est introuvable."

La bourgmestre de Flémalle a donc été avisée des faits par ses services et a décidé de saisir la jument et de la mettre en sécurité. "Elle est chez nous. Elle est mince et a de gros problèmes de peau et de parasites. Mais nous allons en prendre soin." L’animal est saisi pour une durée de 60 jours. Après cela, ce sera au bourgmestre de décider de l’avenir de l’équidé. En attendant, les "frais de garde" sont à charge de la propriétaire puisqu’elle n’a pas fait abandon volontaire d’Astra. Si tel était le cas, ce serait alors Animal sans toit… t qui assurerait la charge de la jument. Et Fabrice Renard de lancer un appel. "Si vous souhaitez nous aider dans ces frais vétérinaires et autres, vous pouvez faire un don sur notre compte: BE48 1270 6282 4727 ou alors la parrainer en versant 15€ par mois avec “parrainage Astra” en communication."