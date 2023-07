La place Detienne de Les Waleffes deviendra bientôt le vrai cœur du village

Les mandataires faimois y ont accueilli le ministre en lui expliquant ce joli projet rentrant tout à fait dans le cadre de cette mesure de relance de la Wallonie. Pour obtenir les 500 000 € d’une enveloppe wallonne de 37 millions € qui bénéficie à 78 communes, il convenait de faire de cette place un espace public végétalisé et perméable. Le bureau d’architecture A-Trait, de Waremme, l’avait bien compris. "Il fallait créer un endroit plus vert pour donner une âme et une expression à la place, explique l’un des architectes. Nous avons aussi imaginé un véritable accès à l’église via une rampe PMR en plusieurs paliers. On nous a aussi demandé de réserver un espace pour la pratique de la pétanque, alors que nous mettrons en valeur les tilleuls aux alentours."

Le bourgmestre Étienne Cartuyvels a vu ses souhaits exaucés, d’autant que la polyvalence de cet endroit devrait faire merveille: les potelets délimitant la zone de parking sont escamotables, ce qui permettra aussi d’ériger l’habituel chapiteau lors des festivités du village. Un espace est aussi prévu pour le parking des vélos tandis que les haies aux alentours seront revitalisées. Le bureau d’architecture a prévu de recouvrir le centre de la place par des dalles gazon perméables, alors que la zone parking sera en pavés. "On a attaché beaucoup d’importance à la sobriété des matériaux dans le centre de ce village."

Et puis, renchérit le bourgmestre, "c’est ici un véritable point de rencontre des citoyens, où on aime se voir pour les parties de pétanque ou pour partager un barbecue. Une fois la place rénovée, elle serra effectivement le cœur d’un village qui compte entre 800 et 900 habitants."

Pour le ministre Collignon, il était important de savoir si cette opération "Cœur de village" allait dans la direction souhaitée. "Ici, c’est tip-top ce à quoi j’avais pensé, se réjouit-il. L’objectif était de permettre aux petites Communes de mener à bien des projets structurants dans le cadre du plan de relance. Je vois les choses un peu avancer, même si le timing est serré. Mais je me réjouis d’admirer ce qui sera peut-être la capitale de la pétanque…"

Ce projet, estimé à 620 000 €, et donc subsidié à hauteur de 500 000 €, sera donc bientôt réalité, avec l’idée en tête de lui permettre de s’étendre plus tard vers l’agora et l’école toute proche.

Neuf communes lauréates

Ce qui était au départ un dossier PCDR (Plan communal de développement rural), déjà vieux de quelques années et initié par les habitants de Les Waleffes, est donc devenu au gré des occasions de subsidiation un projet «Cœur de village». Faimes a été retenue, tout comme d’autres communes de l’arrondissement que sont Berloz, Clavier, Héron, Marchin, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Villers-le-Bouillet et Wasseiges.

À Les Waleffes, il est évident que tout le monde se réjouit de cet aboutissement, cependant que la Commune, comme tant d’autres, poursuit sa quête de subsides pour ses écoles communales notamment. Mais c’est là un dossier qui ne relève pas des compétences de Christophe Collignon…