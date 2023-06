Schéma de développement du territoire à Faimes : "La centralisation n’a pas de sens en campagne"

Pour mettre en pratique ces objectifs, le gouvernement wallon propose un concept de centralisation, qui divise le territoire wallon en plusieurs centralités, dont les plus grosses sont Liège, Charleroi, Mons et La Louvière. Ainsi, chaque Commune comporte une centralité, qui se détermine selon la proximité des services, des administrations et des écoles. Une Commune peut ajouter ou retirer une centralité mais elle doit adopter un schéma communal dans les cinq années à venir. Le but, à l’horizon 2050, est que 75% des nouvelles constructions se fassent dans ces centralités et seulement 25% hors zone centrale. À Faimes, les centres de Celles et de Les Waleffes sont donc considérés comme des centralités.

Avis défavorable

Le collège, après analyse de l’enquête, a émis un avis plutôt défavorable aux membres du conseil communal car il pense d’abord manquer de temps, d’abord pour l’enquête, qui se clôture le 14 juillet, ce qui ne laisse pas assez de temps à une vraie réflexion. Ensuite, pour la faisabilité des schémas communaux qui, en cinq ans, doivent être faits par l’ensemble des Communes de Wallonie. Un autre point qui justifie cette position est la gestion des propriétaires de terrain lésés. "On pense notamment à des propriétaires d’un terrain à bâtir qui ont épargné, investi ou duquel ils ont hérité et qui se trouve hors centralité: on imagine bien leur désarroi quant à la perte de valeur de celui-ci", exprime Maxime Étienne, échevin de l’Urbanisme. Ensuite, le collège pense aussi aux futurs projets hors centralité: sur quels critères accepter tel ou tel projet et en refuser d’autres ? Enfin, l’échevin attire aussi l’attention sur le fait qu’une concentration d’espaces habitables mettra à mal le style d’architecture qui est maintenu depuis plusieurs législatures. "Si on doit densifier les centralités, aura-t-on encore le droit de refuser des hauts bâtis comme des appartements ou autre en plein centre de village ?"

François Thonon, président du CPAS, affirme, après la consultation de l’opposition, que ce concept de centralisation est bien pensé pour les grandes villes, mais non adapté à des zones villageoises telles que les villages de Hesbaye. "Imposer à des petites communes d’y implanter une centralité va créer des inégalités entre les différentes entités de celles-ci. Ça n’a pas de sens en campagne"